Ein Kfz-Mechaniker hat in Erfurt am Sonntag eine Katze aus dem Unterboden eines Autos befreit. In einer Werkstatt mit Hebebühne habe der Mechaniker laut Polizeiangaben den Unterboden lösen können, sodass die Katze gerettet werden konnte. Zuvor hatten Polizei und die Feuerwehr vergeblich versucht, das Tier unter dem Wagen hervorzuholen.

Bildrechte: Landespolizeiinspektion Erfurt