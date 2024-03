Nach dem Zimmerbrand in der Erstaufnahmeunterkunft für Flüchtlinge schließt die Polizei einen technischen Defekt aus. Wie eine Polizeisprecherin am Freitag mitteilte, haben die Ermittler ihre Untersuchungen am Brandort abgeschlossen. Ob das Feuer fahrlässig entstand oder vorsätzlich gelegt wurde, wird den Angaben zufolge noch geprüft. Auch der entstandene Schaden stehe noch nicht fest.

Das Feuer in der Flüchtlingsunterkunft war am Donnerstagmorgen in einem Zimmer ausgebrochen. Sechs Menschen wurden verletzt, weil sie zu viel Rauch eingeatmet hatten. Das Gebäude musste vorrübergehend evakuiert werden. Nach Angaben des Innenministeriums ist die betroffene Etage nicht mehr bewohnbar und muss gereinigt werden. 100 Bewohner wurden in die Unterkunft nach Hermsdorf gebracht.