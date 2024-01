Die allermeisten Tierheime in Thüringen werden von Ehrenamtlichen am Laufen gehalten. Kosten werden durch Spenden und Fördermittel gedeckt. Nicht nur wegen steigender Energie- und Tierarztkosten ist das Geld in den Kassen der Tierheime chronisch knapp.

2023 stellte ihnen das Land zwar eine ganze Million zur Verfügung. Trotz des hohen Bedarfs wurde ein Drittel davon jedoch nicht genutzt. Birgit Wildemann kann ein Lied davon singen, wie es dazu kommen kann.

Bildrechte: Marlene Drexler/MDR THÜRINGEN

Sie engagiert sich seit über zwanzig Jahren im Tierschutzverein in Meiningen. In all den Jahren hat sie nicht nur viele einsame Fellnasen gekrault, gefüttert und vermittelt. Sondern sie hat sich auch unzählige Stunden lang mit Papierkram herumgeschlagen, um Fördermittel zu beantragen.

Mir kommt das manchmal so vor, als würde ich mich in einer fremden Sprache unterhalten müssen. Birgit Wildemann, Tierschutzverein Meiningen

Anträge überfordern die Ehrenamtlichen

Insbesondere in ihrer mehrjährigen Zeit als Vereinsvorsitzende habe sie das regelmäßig sehr frustriert, erzählt die 54-Jährige. Schon allein die Frage, ob der Antragsteller vorsteuerabzugsberechtigt ist, habe bei ihr am Anfang ein großes Fragezeichen im Kopf erzeugt. "Mir kommt das manchmal so vor, als würde ich mich in einer fremden Sprache unterhalten müssen."