Wer die Messingglocke auf der Kinderkrebsstation in Jena läuten darf, hat viel ausgehalten und geschafft. Der kleine Finn aus Erfurt und seine Familie gehören jetzt dazu. Die letzte Chemo war Mitte Oktober, der Katheter, über den wichtige Medikamente gegeben werden, kam Anfang Dezember raus. Therapie beendet. Das Glockenläuten ein Ritual, ein Meilenstein, ein Grund zur Freude. Doch es bleiben viele Sorgen.

Man kann nicht davon sprechen, dass er nie wieder ins Krankenhaus muss. Mutter Stefanie

Finn und seine Eltern läuten die Glocke im Krankenhaus - das darf man, wenn die Behandlung beendet ist. Bildrechte: MDR/privat

Letzte Chemotherapie - nun geheilt?

Alle drei Monate wird Finn nun im Krankenhaus in Jena untersucht. Die Eltern schwanken zwischen Freude und Sorge - denn "da er im Endstadium war - Stadium 5 - ist die Rückfallrate recht hoch", so Mutter Stefanie. In den ersten beiden Jahren gilt die Rückfallquote als besonders hoch.



In einem Update auf der damals eingerichteten Spendenseite erklärt sie: "Wirklich feiern werden wir erst, wenn wir wenigstens diese Zeit geschafft haben. Zu oft haben wir Kinder mit Rückfällen erlebt oder erfahren, dass sie es nicht geschafft haben. Nach fünf Jahren spricht man bei Krebs von völliger Heilung. Unterschwellig wird also ein sorgenvolles Gefühl bleiben."

Operationen und Komplikationen

Im Februar 2022 wurde Finn in Tübingen operiert. Seine Niere konnte gerettet werden, auch wenn viel Nierengewebe entfernt werden musste. Die Mutter berichtet von vielen "sehr unschönen Komplikationen" in diesem einen Jahr Behandlung. Immer wieder gab es neue Vollnarkosen, Operationen und lange Zeiten auf Station. Finn liegt im Krankenhaus und ist an viele Geräte angeschlossen. Bildrechte: MDR/privat

Finn will Kindergartenkind werden

Als wir mit der Mutter telefonieren, brabbelt und gluckst Finn im Hintergrund. Vor einem Jahr beschrieb sie ihn als fröhliches Kind. Er konnte sich das bewahren. Nur wenn er Ärzte sieht, weint er oft, erzählt sie.



Mit seinen anderthalb Jahren ist Finn nicht so weit entwickelt wie anderen Kinder in dem Alter. Wie auch? Er beginnt gerade zu krabbeln und sich hochzuziehen. An der Hand geht er ein paar Schritte - alleine laufen kann er noch nicht. Finn ist trotz schmerzhafter Behandlung ein fröhliches Kind. Bildrechte: MDR/privat

Ab Frühjahr 2023 will Mutter Stefanie ihren Kleinen in den Kindergarten bringen und hofft, dass das auch klappt. Doch erste Gespräche im Kindergarten machen ihr wenig Hoffnung.



Finns Immunsystem ist durch die Behandlung aktuell noch heruntergefahren - voraussichtlich ab Januar kann er gegen erste Kinderkrankheiten geimpft werden. Die Ärzte sagten der Familie, es werde etwa ein halbes Jahr dauern, bis sich das Immunsystem von den vielen Behandlungen erholt. Der Kindergarten stellt deshalb in Aussicht, dass Finn ab Herbst hinkommen kann.

Finanzielle Sorgen