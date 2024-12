"Eine ältere Dame kam mal mit der Packung von einem Kräutertee, den sie sonst nur schwer bekommt. Als der in der Woche darauf im Regal stand, hat sie sich super gefreut", erzählt Wladimir. Sein Ladenkonzept basiert unter anderem darauf, dass die Kunden mit über das Sortiment entscheiden können.

Der 27-Jährige ist am "Roten Berg" aufgewachsen, seit 25 Jahren lebt er in dem Erfurter Plattenbau-Stadtteil. Viele seiner Kunden kennt er von Kindesbeinen an. "Neulich stand meine ehemalige Kindergärtnerin vor mir - das war sehr schön", sagt Wladimir. Mit seinem Laden wollte er den Anwohnern etwas zurückgeben.