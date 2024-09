"Hier gibt es einfach viele gute Erinnerungen für mich und man muss den Menschen trotz aller Vorurteile einfach eine Chance geben, sie kennenzulernen", sagt er. Vor ein paar Wochen hat er mit seinem Bachelorabschluss den ersten Teil seines Regelschullehramt-Studiums abgeschlossen. Von der Uni nimmt er sich nun eine Auszeit - denn er hat ein Geschäft zu führen. Am Jakob-Kaiser-Ring, inmitten der Hochhäuserreihen, hat Wladimir Arutiunjan seinen Laden eingerichtet: "Haikos Shop am Ring". "Ich war schon immer jemand, der gerne etwas gemacht hat, was man nicht erwartet hat", sagt er.

Rund 6.200 Einwohner leben am Roten Berg und konnten bis Anfang 2021 ihre Einkäufe im "Einkaufszentrum Roter Berg" erledigen. Da das Gebäude nicht mehr zeitgemäß war, sollte ein Neubau her. Doch nach dem Abriss verzögerten sich die Bauarbeiten. Nach aktuellem Stand sollen nun Ende Oktober 2025 die Räumlichkeiten an die Mieter übergeben werden. Als Übergangslösung für die Einkäufe hat eine Supermarktkette einen Container aufgestellt.

Ich gehe gerne an meine Grenzen und will schauen, wie lange es so geht. Wladimir Arutiunjan Ladenbesitzer

Bildrechte: MDR/Anna Hönig

Mit seinem Laden will Wladimir Arutiunjan den Bewohnern am "Roten Berg" eine Alternative zum Container und dem künftigen Einkaufszentrum bieten. Für sein Geschäft hat er eine leerstehende ehemalige Schleckerfiliale gemietet. Auf gut 200 Quadratmetern bietet er ein breites Sortiment von Nudeln, über Getränke, Tiefkühlprodukte bis hin zu Backwaren an - denn eine Bäckerfiliale gibt es in dem Viertel nicht.

Außerdem sollen die Kunden sich Produkte wünschen können, die Wladimir Arutiunjan dann für sie mit ins Sortiment aufnimmt. In Zukunft würde er auch gerne einen Lieferservice anbieten - insbesondere für die älteren Anwohner. "Wir kennen uns hier alle untereinander, wir helfen uns gegenseitig, das macht es einfach so schön und so herzlich hier", sagt Wladimir Arutiunjan.

Bildrechte: MDR/Anna Hönig

Über die Containerkonkurrenz und das spätere Einkaufszentrum macht er sich keine Sorgen. "Weil die Kunden hier die Möglichkeit haben, sich vielleicht auch mal kurz zu unterhalten, vor allem unsere älteren Bewohner, die vielleicht auch mal ein Schwätzchen halten wollen", sagt er. Die Preise könnten laut Wladimir Arutiunjan mit anderen Supermärkten mithalten und seien bewusst nicht auf Kiosk-Niveau. Außerdem hat "Haikos" längere Öffnungszeiten: von 8 bis 20 Uhr, freitags und samstags sogar bis 21 Uhr.

Bildrechte: MDR/Anna Hönig

Zu Beginn will der 27-Jährige alleine im Laden arbeiten. "Ich gehe gerne an meine Grenzen und will schauen, wie lange es so geht", sagt er. Wladimir Arutiunjan war lange im Kampfsport aktiv und mitteldeutscher Meister im Ringen. Daher habe er seine Disziplin, Projekte wie den Laden auch bis zum Ende durchzuziehen. Falls es zu viel wird, stünden aber seine Verlobte und zwei Vollzeitkräfte bereit, um einzuspringen, sagt er. Viel Unterstützung bekommt er außerdem von seiner Familie.