In einer düsteren Halle unweit der Kleinstadt Schkeuditz belädt Jörg Hetzel seinen Transporter. Mit Handschuhen packt er gefrostete Bohnen und Spinat in den Wagen, dann Speiseeis, Fischstäbchen, Pizza, kurz: alles, was man einfrieren kann. Hetzels Laderaum ist eine rollende Tiefkühltruhe – mit Vorräten für Wochen: "Ich bin selbstständiger Handelsvertreter für die Firma Eismann. Das macht auch sehr, sehr viel Spaß. Ich habe circa 1.000 Kunden, die mich lieben. Und die ich auch sehr, sehr liebe. Denn ich verdiene relativ gutes Geld mit denen."