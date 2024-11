Babette selbst hat nach vielen vergeblichen Versuchen schließlich einen Arzt in Düsseldorf gefunden, der sich mit dem Lipödem auskennt und bei dem sie jetzt in Behandlung ist.

Fast vier Millionen Menschen in Deutschland teilen das Schicksal der beiden Frauen . "Man steckt jahrelang ständig in irgendwelchen Diäten, macht Sport und nichts hilft. Und niemand weiß, dass man eigentlich eine unheilbare Krankheit hat", sagt Babette.

Der Schmerz, so sagen die Frauen, sei ständig da. "Das ist ein Schmerz, wie wenn Ameisen langsam an dir hochkrabbeln, oder als wenn du dich in ein Brennnesselfeld setzt." Dazu kommen nicht nur die abschätzigen Blicke aus dem Umfeld und die kränkenden Sprüche. Denn das Lipödem hat auch gesundheitliche Folgen. Ute Rath hat beispielsweise inzwischen zwei Knie-OPs hinter sich.