Luftbild der Erfurter Lutherkirche Bildrechte: imago/Karina Hessland

Die Erfurter Lutherkirche Bereits 1883 anlässlich des 400. Geburtstages von Martin Luther entstand in Erfurt die Idee zum Bau einer Lutherkirche zu Ehren des Reformators. Bis zur tatsächlichen Einweihung des Gotteshauses vergingen dann noch über 40 Jahre: Am 10. Dezember 1927 war es so weit. Sie wurde vom Berliner Architekt Peter Jürgensen im Art-déco-Stil errichtet. Besonderes Merkmal ist ihr 50 Meter hoher Turm.