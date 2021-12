Von Maik Baier und dem Erfurter Johannesplatz

Wenn Sie sich beim Lesen jetzt gefragt haben, wer Maik Baier ist; er ist eine Reminiszenz an die frühen 80er-Jahre am Erfurter Johannesplatz, einem Plattenbaugebiet im Erfurter Norden, wo sich Pastuschka und Morgenstern kennenlernten. Eine Zeit, an die sich King Roman so erinnert: "Also, es war alles schwarz-weiß, 256 Graustufen, wir schreiben die DDR. Das war 'ne coole Zeit. Kindheit, Jugend ist eben immer cool, da ist es scheißegal, was du für ein System drumherum hast. Wir haben uns kennengelernt, haben Musik gemacht draußen in der Saline."

"Das war auch 'ne Zeit in der Musikmachen und in einer Band zu spielen auch eine total coole Sache war", nimmt Morgenstern den Faden auf. "Ich komm' aus einer Familie, wo das schon immer an der Tagesordnung war. Ich hab dann schon mit neun angefangen, Gitarre zu spielen. Roman war der coole Dude, schon mit Vollbart in der achten Klasse. Immer einen Witz nach dem anderen auf der Pfanne, wo du gedacht hast, was für ein Entertainment." Zusammen mit Stefan Kerth - alias Maria Kerthy -, dem langjährigen Bassisten von Acoustica, gründeten sie damals eine Schülerband und blödelten nach Herzenslust rum. In dieser Zeit entstanden auch die ersten Hörspiele in Thüringer Mundart, die oft Romans Klassenkameraden Maik Baier - "mit A-I" - zum Thema hatten. In liebevollen Moderationen, Songs und Radioshows begleitet Maik die Band bis heute auf den Bühnen dieser Welt. Interview in der "Cafeteria" des Ground Control Studios in Erfurt. (Links Roman Pastuschka, rechts Stefan Morgenstern) Bildrechte: MDR/Andreas Kehrer

Anarchie bei den Olympischen Spielen

1993 schließlich gründen King Roman, Morgan Star, Maria Kerthy und der damalige Drummer Ringo Fire Acoustica. Sie spielen kleine Clubkonzerte, schlagen sich mit Straßenmusiken durch und entwickeln in den folgenden Jahren ein sagenhaftes Improvisationstalent, "einen Faible für Verkleidungen, Tanzeinlagen und jede Art theatralischen Entertainments", wie es auf der Website heißt. Parodierende Coversongs und anarchistische Bühnenshows gehören schon damals zum festen Repertoire.

Ab 1998 werden größere Radiosender wie MDR Jump aufmerksam und laden die Band zur Zusammenarbeit ein. Radioshows, Festivals und Konzerttouren machen die Band in den 2000er-Jahren weit über Thüringen hinaus bekannt. Sie spielen zur Fußball-WM 2006 regelmäßig auf der Leipziger Fanmeile und geben Konzerte bei den Olympischen Winterspielen in Salt Lake City, Turin und Vancouver vor zehntausenden Zuschauern. Drummer Lin Dittmann ist sonst mit Keimzeit unterwegs, doch am 1. Mai und zu Weihnachten haben Acoustica Vorrang. Bildrechte: MDR/Andreas Kehrer

Last Christmas