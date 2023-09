Am Erfurter Nordstrand soll der See am nordöstlichen Ufer erweitert werden und eine neu modellierte Liegewiese erhalten. Wie der Stadt mitteilte, sollen in diesem Zusammenhang auch Ufergehölze auf rund 4.500 Quadratmetern gerodet werden - darunter Baumweiden und Pappeln. Als Ersatz sollen jedoch zahlreiche Bäume und Sträucher neu gepflanzt werden.

Der Badesee Nordstrand gehört zu den beliebtesten Entspannungsoasen in der Landeshauptstadt. Bildrechte: dpa