Die Stadt will deshalb noch einmal prüfen, ob die Plätze auch tatsächlich ausreichen. Werner Ungewiß, Leiter des Amtes für Bildung, zeigte sich zunächst erfreut, dass es entgegen aller Erwartungen, für alle künftigen Fünftklässler Plätze an den Erfurter Schulen gibt. Vorher war die Stadt davon ausgegangen, dass es rund 75 Schulplätze zu wenig gibt.

In den kommenden Tagen will das Schulamt Mittelthüringen die Bescheide an die Eltern verschicken, in denen steht, an welche Schule ihre Kinder nach den Sommerferien gehen werden. Aus der Tabelle des Schulamtes geht auch hervor, dass 225 Schüler nicht an ihrer Erstwunsch-Schule angenommen werden können.