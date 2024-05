Eine bröckelnde Hausfassade hat am Dienstagabend ein parkendes Auto in der Schmidtstedter Straße in Erfurt beschädigt. Unterhalb des Dachsimses seien Sandsteinbrocken abgebrochen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr MDR THÜRINGEN. Für Passanten und Anwohner habe erhebliche Gefahr bestanden, verletzt zu werden.