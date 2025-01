Deutsch lernen als Grundlage

Vier Behandlungsräume und einen Raum für Gruppengymnastik gibt es in der neuen Physiopraxis. Vater Ahmad und Mutter Mayada haben schon in Syrien als Physiotherapeuten gearbeitet. Ahmad Alabed war Leiter der Physiotherapie-Abteilung in einem Krankenhaus in Damaskus. Angekommen in Deutschland mussten sich die Alabeds zuerst integrieren, die neue Sprache lernen.

Ich lerne immer noch sehr viel von meinem Vater, immerhin hat er schon 30 Jahre Berufserfahrung und in Syrien mit komplizierten Krankheitsbildern gearbeitet Hiba Alabed

Das fiel den Kindern durch die Schule etwas leichter. Hiba und Mohammad helfen ihren Eltern teilweise, indem sie dolmetschen. Außerdem mussten die Abschlüsse der Eltern anerkannt werden. Ahmad Alabed konnte in der Zwischenzeit schon in einer Physiopraxis am Erfurter Theater arbeiten. Mutter Mayada bereitete in den vergangenen anderthalb Jahren alles für die neue Praxis und die Selbstständigkeit vor.

Bildrechte: MDR/Anna Hönig

Tochter Hiba tritt in die Fußstapfen ihrer Eltern: Im vergangenen Jahr hat sie ihre Ausbildung als Physiotherapeutin abgeschlossen und arbeitet nun an der Seite ihrer Eltern in der neuen Praxis. "Ich lerne immer noch sehr viel von meinem Vater, immerhin hat er schon 30 Jahre Berufserfahrung und in Syrien mit komplizierten Krankheitsbildern gearbeitet", sagt Hiba.

Ihr Bruder Mohammad arbeitet in der ambulanten Pflege. Dort übernimmt er seit der Praxiseröffnung ausschließlich die Spätdienste, damit er vormittags in der Praxis helfen kann.

Hiba und Mohammad fühlen sich in Deutschland zu Hause. "Ich bin hier aufgewachsen. Ich kenne hier viel mehr als in Syrien, da war ich ja nur als Kind. Ich kenne noch die Straße, in der wir gelebt haben, aber nicht viel mehr", sagt Mohammad. Die Eltern hingegen vermissen ihre Heimat, vor allem die Familie in Syrien.

Wir sind sehr, sehr dankbar, hier in Deutschland zu sein. Wir fühlen uns hier sicherer als in unserem Heimatland. Mayada Alabed

Bis zum Sturz von Machthaber Baschar Al-Assad war die Sorge um die zurückgelassene Familie groß - "seit dem 8. Dezember nicht mehr", sagt Hiba. Im Herbst wollen die Alabeds ihre Familie in Syrien endlich besuchen.

Bildrechte: MDR/Anna Hönig

Am Ende des Gesprächs hält Mutter Mayada ihr Smartphone hin. Darauf ist eine Übersetzer-App geöffnet. Mayada hat darin geschrieben, wie dankbar sie dem deutschen Staat ist, dass sie hier in Deutschland ein neues Leben anfangen konnten.