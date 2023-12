In einem kleinen Kellerraum im Carl-Zeiss-Gymnasium in Jena summt ein 3D-Drucker vor sich hin. Auf der Arbeitsoberfläche entsteht aus orangem Kunststoff ein Schlüsselanhänger mit den Initialen der Schule. Gleich daneben sitzt Justin Reissig an einem Laptop und gestaltet ein neues 3D-Modell. Seit kurzem ist der 17-Jährige selbstständiger Unternehmer. Der Weg dahin war dauerte allerdings fast ein Jahr.