Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) rechnet nicht damit, in Kürze neu über den Aufenthalt syrischer Geflüchteter in Deutschland entscheiden zu können. "Zeitnah wird nichts passieren", sagte Bamf-Sprecher Jochen Hövekenmeier am Dienstag im Gespräch mit MDR AKTUELL. Es brauche zunächst ein Lagebild, auf dessen Grundlage Widerrufsprüfungen der Asylanträge stattfinden könnten, erklärte Hövekenmeier.

Für die grundlegende Lageeinschätzung sei das Auswärtige Amt in Berlin zuständig, erläuterte der Bamf-Sprecher. "Aufbauend auf dieser Einschätzung können Expertinnen und Experten bei uns im Haus das in Bezug zu unseren Richtlinien setzen und die Leitlinien für die Asyl-Entscheidungen anpassen."



Es sei aber weiter unklar, wann die Lage in Syrien so stabil sei, dass man eine Analyse abschließen und seriöse Asylentscheidungen treffen könne. Das Bamf hatte die Bearbeitung von Asyanträgen mit Bezug zu Syrien im Dezember vorerst gestoppt.

Lageeinschätzung schwierig

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte am Sonntag gesagt, dass Auswärtiges Amt und Bundesinnenministerium gemeinsam daran arbeiteten, ein klareres Lagebild von Syrien zu gewinnen. In den Reise- und Sicherheitshinweisen zu Syrien schreibt das Auswärtige Amt derzeit: "Die allgemeine Sicherheitslage ist im ganzen Land weiterhin äußerst volatil." Ein erneutes Aufflammen von Kampfhandlungen könne nicht ausgeschlossen werden. Das Amt verweist zudem auf israelische Luftangriffe und Anschläge der Terrororganisation IS.

Faeser kündigte dennoch an, dass das Bamf den Schutzstatus von Syrern überprüfen werde. Der Schutz solle aufgehoben werden, "wenn Menschen diesen Schutz in Deutschland nicht mehr brauchen". Das solle für jene gelten, die kein Aufenthaltsrecht aus anderen Gründen wie Arbeit oder Ausbildung hätten und nicht freiwillig nach Syrien zurückkehrten.