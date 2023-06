Ein Mann hat am Montagabend in Erfurt eine 14-Jährige aufgrund ihrer Hautfarbe rassistisch bedroht und beleidigt. Wie die Polizei mitteilte, schrie der 53-Jährige das Kind auf dem Anger unvermittelt an und zeigte auch den Hitlergruß.

Auf dem Erfurter Anger wurde ein Kind rassistisch beleidigt und bedroht. Bildrechte: dpa