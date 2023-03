Wortgefecht um Puppenbühne

Stadtrat und Stadtspitze wissen das zu schätzen. Der Kulturbeigeordnete Tobias Knoblich lobt das Theater: "Ich schätze diese ungeheure Spielfreude und die Vielfalt, auch das genreübergreifende Arbeiten. Das ist künstlerisch so was Großartiges. Das geht weit über das hinaus, was wir aus unserer Kindheit kennen". Doch um die Puppenbühne wird ein Wortgefecht geführt. Offene Briefe eilen durch die Stadt.

Denn Erfurt diskutiert seit Monaten über das Theater der Zukunft oder besser über die Zukunft der Theater. Da ist der Waidspeicher zwangsläufig mit in den Fokus geraten. "Es wird geprüft, ob das Puppentheater reintegriert werden kann ins große Haus. Denn da gibt es Doppelstrukturen wie das Marketing, das Ticketing, die Werkstätten. Hinzu kommt, dass das Haus saniert werden muss", sagt Knoblich.

Tobias Knoblich ist seit Februar 2019 Beigeordneter für Kultur und Stadtentwicklung der Stadt Erfurt. Bildrechte: MDR/Robert Löwig

Es gehe, und da macht er beim Sprechen ein hörbares Ausrufezeichen, nicht darum, das Puppentheater in seiner Gestalt und künstlerischen Leistungsfähigkeit zu beschneiden. Vielmehr gehe es darum, die Dinge hinter den Kulissen wie die Werkstätten zusammenzuführen. Der Spielplan des Theaters insgesamt müsse angeschaut werden. Wenn es dann weniger Musiktheater beispielsweise gibt, ist Platz für Neues wie für Schauspiel, Puppentheater und Tanz.

Zurück ins Große Theater

Mancher mutmaßt auch schon, dass die Stadt das Haus Waidspeicher am Domplatz und damit ein Filetstück auf dem Immobilienmarkt verkaufen will. "Never" fällt Knoblich spontan ins Englische. "Die Spielstätte wollen wir erhalten, aber sie muss saniert werden."

Das Puppentheater im Erfurter Waidspeicher ist seit 1993 ein eigenständiges, professionelles Theater mit eigener Spielstätte. Bildrechte: IMAGO / Karina Hessland

Wir fürchten einen Kulturabbau. Arnd Grützmüller Betriebsratschef am Theater Waidspeicher

Auf die Pläne, das Figurentheater ins Große Theater zurückzuführen, haben inzwischen viele reagiert. Einen offenen Brief hat Betriebsratschef Arnd Grützmüller geschrieben im Namen der 27-köpfigen Belegschaft. "Wir fürchten einen Kulturabbau. Das Große Haus hat eine begrenzte Anzahl an Räumen. Wo wollen sie uns dort unterbringen mit rund 300 Veranstaltungen im Jahr und 25.000 Besuchern?"

Es gebe deutschlandweit, sagt Grützmüller, auch andere Theater, wo es so begonnen hat. "Da war am Anfang die Puppenspielsparte auch groß, doch man wird zermahlen in diesen großen Häusern. Am Ende bleiben zwei, drei Puppenspieler und ein Techniker, die drei Stücke im Jahr aufführen. Dafür sind wir nicht angetreten."

Wir wollen ja weg von dem alles beherrschenden Intendanten. Tobias Knoblich Erfurter Kulturbeigeordneter

Knoblich hält entgegen, es gehe darum, das Theater im Ganzen neu zu denken. Und es ist, sagt er, "nicht per se Teufelszeug, Dinge unter einem Dach zu vereinen". Aber auch Knoblich räumt ein, dass die Gefahr grundsätzlich besteht, dass die Puppenbühne untergebuttert wird. "Es ist eine Frage, wie man das Ganze organisiert. Wenn man möchte, dass alle gleichberechtigt existieren, kann man das mit Spartenchefs oder ähnlichen Strukturen organisieren. Wir wollen ja weg von dem alles beherrschenden Intendanten. Das ist dann die Aufgabe einer kooperativen Theaterleitung."

Offener Brief von Oberbürgermeister

Der Theatertransformationsprozess ist ein öffentlicher, es gab schon einige Abendveranstaltungen und Workshops. Doch die Idee, das Puppenspiel ins Große Haus zu reintegrieren, erhitzt mehr als alles andere die Gemüter sogar so sehr, dass auch Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) zu Stift und Zettel (Laptop) gegriffen und seinerseits einen offenen Brief an den Betriebsrat geschrieben hat.

Darin heißt es unter anderem: "Ihr Theater verfügt zwar über eine privatrechtliche Rechtsform als eingetragener Verein, wird aber im Wesentlichen aus öffentlichen Zuwendungen finanziert. Die Satzung räumt Stadt und Land Mitwirkung ein; über die Perspektive des durch die öffentliche Hand ermöglichten Spielbetriebs entscheidet letztlich auch die öffentliche Hand. Es sei denn, das Haus fände alternative Finanzierungsquellen oder verließe sich auf die Eintrittserlöse, was beides abwegig ist."