Die Stadt Erfurt plant in diesem Jahr mehrere kleinere Festivals in der Innenstadt. So soll der Erfurter Kultursommer wieder vor allem der freien Szene eine Bühne bieten, sagte Kulturdirektor Christian Horn MDR THÜRINGEN. Bis Ende Januar können dafür noch Projekte eingereicht werden. Der Kultursommer wird von der Stadt in diesem Jahr mit rund 200.000 Euro gefördert.