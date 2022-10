Ein 78-jähriger Mann hat in Erfurt zwei Trickbetrüger überführt. Nach Polizeiangaben hatten vermeintliche Polizisten ihm am Dienstag am Telefon vorgegaukelt, dass ein Angehöriger einen schweren Unfall hatte und forderten hohe Geldsummen von ihm. Der 78-Jährige machte mit den Betrügern eine Geldübergabe aus und verständigte zeitgleich die Polizei.

Die Polizei konnte die Trickbetrüger direkt vor der Haustür des Rentners festnehmen. Bildrechte: MDR/Marcus Scheidel