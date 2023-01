In der Neujahrsnacht hat es in Thüringen zahlreiche Unfälle und Brände gegeben. Landesweit registrierte die Polizei 88 Brände, 60 Verstöße beim Abbrennen von Feuerwerk, 58 Körperverletzungen sowie viele Trunkenheitsfahrten und Sachbeschädigungen. Nach zwei Jahren Pandemie und bei milden Temperaturen waren laut Polizei deutlich mehr Menschen unterwegs, um den Jahreswechsel zu feiern.

Wie die Polizei mitteilte, verletzte sich in Friemar im Landkreis Gotha ein 42-Jähriger beim Böllern schwer. Ihm wurden bei der Explosion einer illegalen Kugelbombe beide Unterarme abgerissen.

In Gotha brannte am Neujahrsmorgen ein leerstehendes Haus. Wie ein Polizeisprecher sagte, wird der Schaden auf rund 100.000 Euro geschätzt. Das Feuer war im Dachstuhl einer ehemaligen Bäckerei im Osten von Gotha ausgebrochen. Verletzte gab es nicht. Was den Brand ausgelöst hat, steht noch nicht fest.

In Crispendorf verlor ein 21-Jähriger bei einem Unfall mit einer Kugelbombe seine Hand. In Erfurt sind beim Brand in einem Autohandel 40 Fahrzeuge beschädigt worden. Im Rosenthaler Ortsteil Pottiga kam es zu einem Wohnungsbrand, bei dem fünf Menschen zum Teil schwer verletzt wurden, darunter zwei Kinder. Im laufenden Einsatz wurde ein Mann festgenommen, der verdächtigt wird, das Feuer gelegt zu haben. In der Silvesternacht gab es in Thüringen 60 Verstöße beim Abbrennen von Feuerwerk (Symbolfoto). Bildrechte: imago/Gottfried Czepluch

Auch im Kreis Greiz kam es zu Vorfällen. In Zeulenroda-Triebes bedrohte ein Mann seinen Nachbarn mit einer Gasdruckpistole, weil er sich über dessen Silvesterknallerei am Nachmittag des Silvestertages geärgert hatte. In Hohenleuben wurde durch die Detonation von Feuerwerkskörpern eine verglaste Haustür eines Einfamilienhauses zerstört. Einzelteile wurden in den Hausflur und auf die Straße geschleudert.

In Themar haben Reste von Silvesterraketen ein Quad in Brand gesetzt und zerstört. Nach Polizeiangaben vom Sonntag hatte der Besitzer des vierrädrigen Motorrads die kurz zuvor abgebrannten Feuerwerksbatterien eingesammelt und auf der Ladefläche seines Fahrzeugs liegen lassen. Kurz darauf entzündeten sich die Reste. Außer dem Quad wurden auch ein Auto, ein Autoanhänger und eine Hausfassade in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt worden sei niemand, den Schaden bezifferte die Polizei auf 50.000 Euro.

Auch in Suhl hatten Polizei und Feuerwehr wegen verschiedener Bränden alle Hände voll zu tun. Dort brannten durch Feuerwerkskörper zwei Autos und ein Kinderwagen. In den frühen Morgenstunden mussten zudem zwei Streithähne in Oberhof voneinander getrennt werden. Sie hatten sich nach reichlich Alkoholkonsum eine Schlägerei geliefert.

Im Wartburgkreis brannte in Wutha-Farnroda ein Hühnerstall und ein angrenzendes Heulager. Auslöser war auch dort ein Feuerwerk. In Eisenach wurden durch Silvesterkracher ein Heckenbrand ausgelöst, der auf ein daneben stehendes Auto übergriff. Im Gerstunger Ortsteil Oberellen fing ein Altkleidercontainer Feuer. Unbekannte hatten offenbar Böller in den Container geworfen und waren anschließend geflüchtet.

Mit dem Böllerverbot in der Innenstadt nahmen es in Heiligenstadt einige nicht so genau. Kurz nach Mitternacht zündeten zwei Feiernde trotz des Verbotes und der Aufforderung, das Böllern zu unterlassen, Feuerwerkskörper.