Am Dienstag wollen Vertreter von Stadt und Land das weitere Vorgehen absprechen. Das Land muss eine schriftliche Stellungnahme abgeben, das ist im gemeinsamen Finanzierungsvertrag so festgelegt. Am 31. Januar tagt der Werkausschuss erneut, dann sollen Vertreter der Kanzlei, des Personalrats am Theaters sowie die Werkleitung selbst angehört und befragt werden.