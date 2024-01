Ein Gutachten einer Berliner Anwaltskanzlei hat Rechts- und Regelverstöße am Theater Erfurt bestätigt. Das sagte der Erfurter Kulturdezernent Tobias Knoblich am Donnerstag nach einer Sitzung des städtischen Werkausschusses bei MDR KULTUR. In dem 124 Seiten langen Bericht sei die Rede von Zuständen, "in denen Menschen Angst haben müssen, in denen sie Ohnmacht fühlen und Abhängigkeitsverhältnisse eine Rolle spielen". Das Gutachten habe allerdings keine verfolgbaren Straftaten festgestellt. Ein Grund könnte die Verjährungsfrist sein, so Knoblich. Die Vorwürfe richten sich gegen die Leitung des Hauses.