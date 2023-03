Die Erfurter Thüringenhalle ist für Veranstaltungen ab sofort gesperrt worden. Wie die Stadt am Donnerstag mitteilte, ist das Dach einsturzgefährdet. Bei einer turnusmäßigen Kontrolle seien Unregelmäßigkeiten in der Statik der Konstruktion festgestellt worden.

An verschiedenen Knotenpunkten drohe nach Aussage des Statikers "akutes Versagen und ein Teileinsturz des Daches", sagte Jens Batschkus, Werkleiter des Erfurter Sportbetriebes, zu dessen Bestand die Thüringenhalle gehört. Ein Prüfstatiker des Bauamtes bestätigte laut Stadt die Aussage.

Max Giesinger bei einem Auftritt in Leipzig.

Max Giesinger bei einem Auftritt in Leipzig.

Max Giesinger bei einem Auftritt in Leipzig. Bildrechte: dpa

Das für Freitag geplante Konzert von Max Giesinger und auch andere Veranstaltungen können daher nicht in der Thüringenhalle stattfinden. Das Giesinger-Konzert mit Sophia als Vor-Musikerin (Einlass 18:30 Uhr, Beginn 20 Uhr) wurde demnach in die Messehalle verlegt, wie der Veranstalter auf seiner Homepage mitteilt.

Auch die IHK Erfurt reagierte direkt und verlegte die für kommenden Dienstag und Mittwoch angesetzten Prüfungen in gewerblich-technischen Berufen ins Congress Center der Messe. Betroffen seien nur jene Teilnehmer, deren Prüfung in der Thüringenhalle vorgesehen war, teilte die Kammer am Freitag mit.