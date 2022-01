Das Gelände sieht öde aus. Eine Brache wie aus dem Bilderbuch. Doch der Blick von der Hangkante in die Stadt in Richtung Dom und Severi ist ein Traum. Genau diesen Traum vom Ausblick aus einer schicken Wohnung will die Bauinvestorin Carola Busse realisieren. Mit ihrem Unternehmen Wachsenburg-Baugruppe will sie auf diesem Ödland ein gewaltiges Wohnprojekt errichten. Es heißt "Riegel & Reiter" und wird rund 3.250 geplante Quadratmeter Wohnungen anbieten. Direkt mit einem wunderbaren Blick vom Erfurter Ringelberg in die Stadt.