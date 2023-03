Kamelstute geboren Trampeltier-Nachwuchs im Erfurter Zoopark

Da Trampeltiere ursprünglich Bewohner der asiatischen Kältesteppen sind, tragen sie im Winter ein dickes Fellkleid, im Sommer sind sie so gut wie nackt. Nur so können sie die extremen Temperaturschwankungen ihrer Heimat ertragen. Im Frühjahr, bei ansteigenden Temperaturen, stoßen Trampeltiere ihr dichtes Fell ab, in der Zeit sehen sie oft ziemlich zerzaust aus.

Auch neue Lamas sind letzte Woche im Zoopark eingezogen. (Archivbild) Bildrechte: MDR/Karsten Heuke