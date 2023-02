Gegen Einsamkeit Landkreis Sömmerda: "Agathe" soll älteren und alleinstehenden Menschen helfen

Hauptinhalt

"Agathe" ist nicht einfach nur ein Name, sondern ein Programm: "Alt werden in Gemeinschaft - Thüringer Initiative gegen Einsamkeit". Das Programm gibt es auch schon in anderen Landkreisen in Thüringen, gefördert wird es für drei Jahre vom Thüringer Sozial- und Familienministerium. Im Landkreis Sömmerda sind seit September 2022 vier sogenannte Agathe-Beraterinnen unterwegs. Was dieser Job beinhaltet und inwiefern damit älteren Menschen geholfen wird.