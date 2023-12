Der Etikettenhersteller "All4Labels" will seinen Thüringer Standort in Gebesee schließen. Das bestätigte der Bürgermeister der Stadt Gebesee, Lukas Rothe. Nach Angaben des Geschäftsführers des Erfurter Standortes, Christian Kraft, sind rund 200 Mitarbeiter betroffen. Grund für die Schließung sei ein Umsatzrückgang, der trotz vieler Innovationen nicht mehr aufzuhalten gewesen sei. Für 2024 sei ein weiterer Rückgang absehbar, so Kraft. Hinzu komme ein massiver Preis- sowie Wettbewerbsdruck im europäischen Markt.

Bildrechte: MDR/Heidje Beutel