In Udestedt im Landkreis Sömmerda sind sechs Rinder verschwunden. Die schlachtreifen Bullen hatten laut Polizei in unterschiedlichen Ställen gestanden. Der Diebstahl war erst aufgefallen, als die Tiere in der vergangenen Woche gezählt wurden. Die bis zu 700 Kilogramm schweren Rinder haben einen Gesamtwert von rund 12.000 Euro. Von den Tieren und den Tätern fehlt derzeit jede Spur.