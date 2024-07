Gewalt und Schlägereien haben in den vergangenen Wochen für Unruhe an der Weimarer Bauhaus-Universität gesorgt. Seit Mitte Mai hat es mindestens sieben Vorfälle gegeben, bei denen es neben Diebstahl und Sachbeschädigung auch zu gewalttätigen Übergriffen kam, bei denen Menschen zum Teil schwer verletzt wurden.

Warum passiert so etwas? Und warum gerade auf dem Campus? Colin hat eine Erklärung. Er denkt, dass die Unbekannten versuchen, sich diesen Ort anzueignen. Der Campus liegt zentral und in Innenstadtnähe und ist trotzdem durch Häuser geschützt. Er sei ein beliebter Treffpunkt, der nach der Corona-Zeit gerade erst wieder von Studenten und Studentinnen in Beschlag genommen wird. "Und das versuchen die Personen offenbar zu verhindern. Sie wollen den Platz vielleicht übernehmen und für sich beanspruchen", meint Colin.

Die Auslöser der Prügeleien sind laut Polizei ganz unterschiedlich. Mal wollten die Studenten die Angreifer davon abbringen, Aufsteller einer Ausstellung zu zerstören. Ein anderes Mal intervenierten sie, weil die Täter ausländerfeindliche Parolen brüllten. In beiden Fällen endete Zivilcourage in Gewalt. "Trotzdem kann man nicht wegschauen. Zivilcourage muss sein. Allerdings würde ich jetzt sagen: Safety first. Bringe dich erst in Sicherheit oder rufe die Polizei, bevor du eingreifst", sagt Colin. In seinem Fall habe es gefühlt zu lange gedauert, bevor die Beamten vor Ort waren.