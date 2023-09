Der neue Präsident der Bauhaus-Uni Weimar, Peter Benz, will die Universität offener gestalten und stärker auf gesellschaftliche Entwicklungen reagieren. Die Hochschule solle transparenter werden und intensiver mit der Gesellschaft in Interaktion treten, so Benz über seine Zukunftspläne.

Die Bauhaus-Uni in Weimar soll ein Ort des gesellschaftlichen Austauschs werden. Bildrechte: IMAGO / imagebroker

Uni soll mehr in der Gesellschaft wirken

"Wir können uns als Universität vor gesellschaftlichen Prozessen nicht einfach wegducken", so der Präsident der Hochschule. Deshalb will Benz mit der Uni in Weimar zukünftig "wesentlich mehr, wesentlich deutlicher, wesentlich intensiver mit der Gesellschaft um uns rum, der Politik, der Wirtschaft, der Kultur, der Zivilgesellschaft in Austausch treten". Es ginge darum, die Expertisen, Kenntnisse und Methoden, die an der Hochschule entwickelt werden, in die Gesellschaft hineinzutragen und dort wirksam zu machen.

Es geht um mehr Teilhabe, es geht um mehr Transparenz, um mehr Partizipation. Peter Benz, Präsident der Bauhaus-Uni Weimar

Zum Start der Amtszeit habe das neue Präsidium mit den Bereichen Forschung, Bildung, Gesellschaft, Organisation und Infrastruktur fünf Haupt-Themenblöcke identifiziert, in denen wiederum einzelne Ziele festgelegt wurden. Bis Ende des Jahres sollen diese erreicht werden.

Offizielle Amtseinführung in Weimar

Der 1971 geborene Benz studierte an der Bauhaus-Uni Architektur und lehrte seit 2006 als Professor an der Academy of Visual Arts der Baptist University in Hongkong. Im November 2022 wurde er von der Universitätsversammlung für eine Amtszeit von sechs Jahren zum neuen Präsidenten der Bauhaus-Uni gewählt. Bereits Anfang März 2023 trat er sein Amt an. Die feierliche Amtseinführung mit Thüringens Wissenschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) fand nun am 26. September 2023 in Weimar statt.