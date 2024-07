In Weimar hat sich eine Bürgermolkerei gegründet. Wie die Genossenschaftler am Donnerstag mitteilten, wollen sie mit den Verbrauchern gemeinsam Milch zu Käse und anderen Molkereiprodukten verarbeiten. Noch in diesem Jahr sollen kleine Mengen an Milch- und Käse-Erzeugnissen in Weimar produziert und verkauft werden.

Die Bürgermolkerei werde aber erst 2026 in den Vollbetrieb gehen. Sie wird gerade gebaut und entsteht in der Alten Feuerwache in der Erfurter Straße.

Bildrechte: Bürgermolkerei/Anne Wetzel

Unternehmer und Landwirte schließen sich zusammen

Der Molkerei gehören Unternehmer und Landwirte an, die sich in der Bürgermolkerei Weimar eG i. Gr. (eingetragene Genossenschaft in Gründung) zusammengefunden haben. Sie wollen die in der ortsansässigen Landgut Weimar Bio GmbH erzeugte Bio-Milch aus Schoppendorf verarbeiten.

Entgegen dem Trend zur Konzentration in der Land- und Lebensmittelwirtschaft solle mit der neuen Molkerei gezeigt werden, wo Lebensmittel herkommen und wie sie hergestellt werden.

Bildrechte: MDR/Alexander Reißland

Vier Jahre Planung

Der Genossenschaftsgründung ging eine fast vierjährige Planung mit der Suche nach einem Standort voraus. In einer Testkäserei hatten sich die Gründer angeschaut, wie nach handwerklicher Tradition und ohne unnötige Zusatzstoffe Käse gemacht wird.