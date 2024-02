Bis Ende April sollen alle Milchkühe der Agrargenossenschaft verkauft sein und den Stall verlassen haben.

Insgesamt 15 Mitarbeiter, darunter viele Melker und auch drei Azubis, müssen ihre Arbeits- beziehungsweise Ausbildungsstelle wechseln.

Die Zahl der in Sachsen gehaltenen Milchkühe nimmt aus wirtschaftlichen Gründen kontinuierlich ab.

Die Agrargenossenschaft Radeburg gibt ihre Milchviehhaltung auf. Vorstandsvorsitzender Denis Thomas sagte MDR SACHSEN, der Hauptgrund für die Anfang des Jahres getroffene Entscheidung seien die hohen Energiekosten im vergangenen Jahr bei gleichzeitig niedrigen Abnahmepreisen für die Milch durch die Molkerei. Die Landwirtschaftsbetriebe in Sachsen binden sich jeweils für drei Jahre vertraglich an eine Molkerei.



Thomas sagt, im vergangenen Jahr hätte die Agrargenossenschaft 150.000 Euro mehr für Energie zahlen müssen. Eine Kostensenkung zeichne sich auch in diesem Jahr nicht ab, sodass die Milchkuhhaltung nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben sei.

Alle Milchkühe verlassen bis Ende April den Hof

Derzeit ist Herdenmanager Michael Großmann mit der Abwicklung der Milchkuhhaltung beschäftigt - eine Aufgabe, auf die der studierte Agrartechniker mit seinen 29 Jahren auch nicht unbedingt gefasst war, wie er auf Nachfrage einräumt. 450 Milchkühe sowie weitere Kälber und Fersen werden abgegeben - knapp 1.000 Tiere umfasste zuletzt der gesamte Bestand des Landwirtschaftsbetriebs im Landkreis Meißen. Die ersten Tiere seien bereits in die polnischen Masuren und nach Rheinland-Pfalz verkauft worden, so Großmann, der noch am selben Tag einen weiteren Viehhändler erwartete. Bildrechte: MDR/L. Müller

15 Mitarbeiter müssen sich neue Jobs suchen

Ende April sollen die letzten Milchkühe vom Hof sein. 15 Mitarbeiter in der Tierproduktion seien bereits gekündigt worden, darunter auch Herdenmanager Großmann. Sorge um seine Zukunft hat der junge Mann, der familiär an die Region gebunden ist, aber nicht. Es gebe mehrere Angebote, entschieden habe er sich noch nicht.



Vorstandschef Thomas sagte, auch die anderen 14 Mitarbeiter inklusive der drei Azubis hätten gute Jobaussichten. Thomas weiß um seine soziale Verantwortung und hat deshalb im Vorfeld viel mit Kollegen telefoniert und nach freien Stellen gesucht. Dennoch werde ein Großteil der gekündigten Beschäftigten der Landwirtschaft mit rollender Woche und Überstunden in der Erntezeit den Rücken kehren, bedauert er. Bildrechte: MDR/L. Müller

Bisheriges Grünfutter landet künftig in Biogasanlage

Die Agrargenossenschaft in Radeburg wird nach Angaben vom amtierenden Vorstandvorsitzenden Denis Thomas und seinem Vorgänger Rüdiger Stannek, der auch als Rentner noch nicht ganz von der Landwirtschaft lassen kann, aber den Verzicht auf die Milchproduktion verkraften. Mit gut 1.742 Hektar Ackerland und mehr als 525 Hektar Grünland sei man gut aufgestellt. Die Erträge vom Grünland würde nun nicht mehr zu Futter, sondern in der eigenen Biogasanlage verwertet - "das, was die Kuh bisher gemacht hat, nur mit weniger Personalaufwand". Auf was die Kundschaft am Sitz in Großdittmannsdorf künftig verzichten muss, ist der Milchautomat zur Selbstbedienung - weil es ohne Milchkühe eben keine Milch mehr gibt. Bildrechte: MDR/L. Müller

Pläne für Stallneubau gekippt