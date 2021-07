Medien Weimarer Schule testet App gegen Verschwörungstheorien

Mit einer News-App will das Berliner Medien-Start-up "The Buzzard" Menschen dabei helfen, Fake News und Verschwörungstheorien zu erkennen. Erprobt wird die App seit gut einem Jahr an Schulen in ganz Deutschland, etwa am Goethe-Gymnasium in Weimar.