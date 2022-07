Am 21. Januar 2021 wurden in der Schiller- und Steubenstraße insgesamt vier Stolpersteine mit grauer Farbe übermalt. Am 2. März 2021 wiederholte sich diese Beschädigung in der Steubenstraße. Im März 2021 wurden Plakate, die an das rechtsterroristische Attentat in Hanau im vergangenen Jahr erinnern, auch bei der Bäckerei Brotklappe in der Triererstraße mit blauer Farbe unkenntlich gemacht.