Generation Zukunftsangst Angst vor Rechtsruck

Hauptinhalt

Laut der Bundesinnenministerin Nancy Faeser stellt Rechtsextremismus die "größte Gefahr für die Demokratie" in Deutschland dar. Seit Jahren nimmt die Zahl rechter Übergriffe und Gewalttaten hierzulande stetig zu. Das erzeugt Angst – insbesondere bei jungen Menschen und all denen, die nicht ins rechte Weltbild passen. Rückt unsere Gesellschaft wirklich weiter nach rechts? Und was können wir dagegen tun?