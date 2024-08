Das Deutsche Nationaltheater und die Staatskapelle Weimar heißen in dieser Woche ihren neuen Chefdirigenten willkommen. Der Kroate Ivan Repušić wird ab der Spielzeit 2024/25 die Staatskapelle leiten.

Wie eine Theatersprecherin mitteilte, ist Repušić seit dieser Woche in Weimar und hat bereits mit den Proben begonnen. Am Sonntag dirigiert er sein Antrittskonzert in der Weimarhalle. Beim ersten Sinfoniekonzert der Spielzeit präsentiert der 46-Jährige unter anderem Musik des kroatischen Komponisten Blagoje Bersa.

Bildrechte: MDR/Sophie Hartmann

Dirigent mit Erfahrung

Repušić gilt als einer der bedeutendsten kroatischen Dirigenten der jüngeren Generation und führte bereits zahlreiche hochkarätige Orchester weltweit. Er studierte an der Musikakademie in Zagreb und dirigierte ab 2002 am Kroatischen Nationaltheater in Split. Repušić war unter anderem bereits musikalischer Leiter des Dubrovnik Sommer Festivals, Chefdirigent des Zadar Chamber Orchestra und erster Kapellmeister an der Staatsoper Hannover. Bildrechte: MDR/Sophie Hartmann

Staatskapelle künftig von Doppelspitze geleitet

Zwischen 2016 und 2020 war er in Hannover auch als Generalmusikdirektor beschäftigt. Noch bis 2026 ist Ivan Repušić zudem der Chefdirigent des Münchner Rundfunkorchesters.