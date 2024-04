Generalintendant Hasko Weber will in der letzten Spielzeit, die er als Intendant in Weimar verantwortet, Optimismus verbreiten. Dementsprechend ist die Saison mit dem Motto "Kostbare Zuversicht" überschrieben. Dazu sagte Weber MDR KULTUR: "Im Kern der Theaterarbeit steckt die Möglichkeit, Zuversicht zu gewinnen." Deshalb habe man diese Überschrift gewählt. Diese werde "auch über die Wahlen im Herbst hinaus Gültigkeit behalten wird", ist sich der Intendant sicher.