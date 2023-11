Der Sanierung des Goethe-Wohnhauses mit dem Goethe-Nationalmuseum in Weimar steht nichts mehr im Weg. Wie die Klassik Stiftung mitteilte, hat der Bundestag am Donnerstag beschlossen, die fehlenden 17 Millionen Euro bereitzustellen.

Stiftungspräsidentin Ulrike Lorenz hatte erst kürzlich an den Haushaltsausschuss appelliert, die Sanierung des berühmten Dichterhauses zu unterstützen. Die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags, Katrin Göring-Eckardt aus Thüringen, begrüßte die Entscheidung. Dass die Sanierung des Ensembles ermöglicht wird, zeigt nach ihren Worten, dass Verantwortung für das nationale Erbe in Weimar und Thüringen getragen wird. Der Bundeshaushalt soll in der letzten Novemberwoche beschlossen werden.