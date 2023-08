24 Jahre später erweckte er sie nun gemeinsam mit Weimarer Bürgern erneut zum Leben. Uecker will darüber hinaus noch Namen von Buchenwald-Häftlingen auf den Theaterplatz schreiben. Die Aktion war Auftakt für das Kunstfest, das offiziell um 18 Uhr eröffnet wurde. In diesem Jahr steht es unter dem Motto "Erinnern schafft Zukunft" und will an 18 Tagen einen Überblick über das zeitgenössische Kunstschaffen geben. Neben Bildender Kunst stehen auch Tanz, Performance, Schauspiel, Musiktheater, Film, Literatur und Diskurs im Zentrum des Festivals.