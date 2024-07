Das ging auch Schwiegermutter Marion W., der Oma der angehenden Schulkinder, nicht mehr aus dem Kopf. "Ich habe tagelange darüber nachgedacht, weil das auch ein Thema ist, was man überall hört", erzählt sie. Mit einem Zettel-Aushang in dem Supermarkt appelliert Marion W. nun an die Diebin.

In dem Schreiben fordert sie die Unbekannte auf, das gestohlene Geld zurückzugeben. "Das Geld kann dir kein Glück bringen", schreibt sie. Dann weist sie die Diebin an, das Geld in einen Briefumschlag zu legen und in der Physiotherapie-Praxis von Juliane abzugeben. "Dein Gewissen wird es dir danken", beendet die Oma ihren Appell.