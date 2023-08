Schulanfang Schulranzen werden immer teurer

Bald ist es soweit: Das neue Schuljahr in Mitteldeutschland beginnt. Für viele Kinder bedeutet das eine spannende Veränderung in ihrem Leben. Denn sie kommen in die Schule. Am 19. August finden in Mitteldeutschland die Einschulungen statt. Neben der Freude auf das Fest sehen sich Eltern aber auch mit den Kosten konfrontiert.