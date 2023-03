Aaron Christopher Hoffmann kann sich Details richtig gut merken. Als wir uns in einem Café in Erfurt unterhalten, hat er immer das passende Datum zur jeweiligen Geschichte auf Lager. Wann war dies? Wann war das? Der 18-Jährige weiß den Tag, die Uhrzeit, von wo nach wo war er unterwegs. Warum das wichtig ist? Er muss sich manche Sachen gut merken, die Sehende einfach nachschlagen können. In seinem Fall zum Beispiel: Noten, Melodien. Denn Aaron Christopher ist begeisterter Pianist und träumt seit Längerem von einem Orgel-Studium.

Konzertprogramm "Bilder für die Ohren" in Weimar vorgestellt

Gerade hat er in der Weimarer Galerie "unartig" ein Konzertprogramm vorgestellt, das er "Bilder für die Ohren" nennt. Aaron Christopher spielt dann seine Klassik-, Filmmusik- und Jazz-Stücke nicht einfach still vor, er will das Publikum unterhalten. Moderiert die Lieder an, erzählt zum Beispiel, dass in Beethovens "Für Elise" gleich Tränen fließen. So möchte er die Hemmungen vor der Klassik abbauen, erzählt er. Großes Vorbild: der Thüringer Pianist Felix Reuter.

Es gibt Pianisten, die 'nur' spielen. Ich finde es aber wichtig, etwas zu den Stücken zu erzählen und Hintergrundinfos zu bekommen. Aaron Christopher Hoffmann blinder Pianist

"Bilder für die Ohren" hat Aaron Christopher beim Konzertabend in Weimar erzeugt. Bildrechte: MDR/privat

Während Aaron Christopher seine Geschichten mit Worten und Tönen am Klavier erzählt, steht sein Vater am Ende des Raumes und beobachtet das Publikum. "Ich bin immer wieder begeistert, was er da so aus dem Hut zaubert", sagt der stolze Vater. Seinem Sohn gelingt es, das Publikum mitzunehmen.

Ich habe mir die Reaktionen der Gäste angeguckt. Da sind schöne Lacher dabei, wenn er was Lustiges erzählt hat. Da merkt man wirklich, dass das gut ankommt. Michel Hoffmann Vater von Aaron Christopher

Aaron Christopher neigt den Kopf herüber und sagt, das habe er gar nicht so mitbekommen. Er sei in einer Art "Tunnel" gewesen. "Deswegen mache ich das ja", erklärt der Vater. Wäre irgendwas nicht so gut gelaufen, hätte er Feedback und Tipps gegeben, was der Sohn noch am Programm ändern könnte. Scheint aber nicht nötig zu sein. Für dieses Jahr sind einige Benefiz-Konzerte geplant, der 18-Jährige ist auch für Hochzeiten gebucht und eine Zeugnisübergabe. Vater Michael Hoffmann mit Sohn Aaron Christopher in einem Café beim Interview Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck