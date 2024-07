Geboren wurde er 1970 in Weimar, im Eichsfeld wuchs er auf. Als Assistenzarzt war er bis 2007 an Kliniken in Weimar und Blankenhain beschäftigt. 1990 trat er zunächst in die Partei Bündnis 90/Die Grünen ein, trat zwei Jahre später allerdings wieder aus. Im Jahr 2000 wurde er Mitglied bei den Linken, für die er auch 2009 in den Landtag einzog. Seitdem saß er mit Unterbrechung im Thüringer Landtag. Der Wechsel zur SPD erfolgte 2010. Im Stadtrat von Weimar hatte er seit 2004 einen Sitz inne und wurde 2019 zum Vorsitzenden der Stadtratsfraktion gewählt. Beim Landesverbands der SPD Thüringen war er Vorstandsmitglied.