Das Thüringenkolleg in Weimar darf sein Wohnheim behalten . Wie ein Sprecher des Thüringer Bildungsministeriums mitteilte, dürfen die Räume weiter von den Kollegiaten genutzt werden. Vor einigen Wochen hatte das Bildungsministerium Anspruch auf die Wohnräume angemeldet.

Das Thüringenkolleg in Weimar ist eine staatliche Schule des Landes Thüringen. Erwachsene ab 18 Jahren können dort in einer zweijährigen Vollzeitausbildung das Abitur auf dem zweiten Bildungsweg erwerben.

Das Thüringenkolleg in Weimar ist eine staatliche Schule des Landes Thüringen. Erwachsene ab 18 Jahren können dort in einer zweijährigen Vollzeitausbildung das Abitur auf dem zweiten Bildungsweg erwerben.

Das Thüringenkolleg in Weimar ist eine staatliche Schule des Landes Thüringen. Erwachsene ab 18 Jahren können dort in einer zweijährigen Vollzeitausbildung das Abitur auf dem zweiten Bildungsweg erwerben. Bildrechte: MDR/Cornelia Mauroner

Sie sollten zu Büros für das benachbarten Schulamt Mittelthüringen umfunktioniert werden. Allerdings habe das Ministerium keine neue Unterkunft in Weimar gefunden, hieß es, so dass das Wohnheim nun weiter bestehen bleibt.

Für das Schulamt würden Alternativen geprüft. Das Wohnheim direkt am Lernort sei ein enormer Standortvorteil, so Kolleg-Mitarbeiter Heiko Gräbert. Gemeinsam mit seinem Team und Schülern hatte auch er für den Erhalt des Wohnheims gekämpft.

Etliche Kollegiaten kämen von weit her und seien auf die Herberge angewiesen. Das Thüringen Kolleg ist die in Thüringen einzige staatliche Schule, in der das Abitur im zweiten Bildungsweg nachgeholt werden kann.