Behindertenparkplätze gibt es in der Ackerwand sowie in der Hummelstraße und in der Vorwerksgasse. Taxis stehen in der Heinrich-Heine-Straße.

Während des Zwiebelmarkt-Laufes am Samstag, 12. Oktober, ist von 9 bis 14:30 Uhr mit Einschränkungen zu rechnen.

Der Busparkplatz für Reisebusse befindet sich in der Marcel-Paul-Straße. Ein- und aussteigen können Fahrgäste am Busbahnhof Paul-Schneider-Straße nahe der Katholischen Kirche und auf dem Herrmann-Brill-Platz.

In der Stadt Weimar gilt während des Zwiebelmarkts ein besonderes Fahrplanangebot für die Stadtbuslinien. Die zentrale Bushaltestelle ist in der Coudraystraße.

Freitag, 11. Oktober: 12:00 bis 1:00 Uhr

Samstag, 12. Oktober: 6:00 bis 1:00 Uhr

Sonntag, 13. Oktober: 8:00 bis 23:00 Uhr

Die Verkaufsstände sind jeweils bis 18 Uhr geöffnet. Das Bühnenprogramm endet Freitag und Samstag um 24 Uhr, am Sonntag um 22 Uhr. Bereits am Mittwoch, 9. Oktober, und Donnerstag, 10. Oktober, gibt es den Wochenmarkt der Heldrunger Zwiebelbauern in der Schillerstraße.

Bildrechte: MDR/Christian Franke

Wie sind Polizei, Feuerwehr oder die Organisatoren zu erreichen?

Die Polizei am Kirschberg 1 ist telefonisch zu erreichen unter: 03643/88 20 oder unter 110, die Feuerwehr in der Kromsdorfer Straße 13 ist erreichbar unter Tel.: 03643/555 555 oder unter 112.

Das Organisationsbüro Händler ist erreichbar unter: 03643/762 482 oder -483. Das Organisationsbüro Verkehr ist erreichbar unter: 03643/762 448 oder -420. Für Telefongespräche fallen die ortsüblichen Gebühren an.

Für den Zwiebelmarkt hat die Stadt Weimar ein Messerverbot und verschärfte Taschenkontrollen angekündigt. Laut der neuen Verordnung dürfen Besucher keine gefährlichen oder waffenähnlichen Gegenstände wie Messer oder Scheren bei sich tragen. Außerdem sind im gesamten Zwiebelmarktgebiet der Verkauf und das Mitführen von Glasflaschen aller Art untersagt. Zuwiderhandlungen stellen eine Ordnungswidrigkeit dar und werden entsprechend geahndet. Bildrechte: picture alliance/dpa/Martin Schutt

Außerdem wird es deutlich mehr Polizei und Sicherheitspersonal geben als in den vorherigen Jahren. Durchsuchungen der Besucher sind auch ohne konkreten Verdacht möglich. Rund um die Innenstadt soll die Zahl der Durchfahrtssperren fast verdoppelt und der Goetheplatz vollständig abgesperrt werden.

Traditionell eröffnen die frisch gebackene Zwiebelmarktkönigin (in diesem Jahr Sarah II.) und der Oberbürgermeister am Freitag um 12 Uhr mit dem Anschnitt des Zwiebelkuchens das Markttreiben. Im Mittelpunkt stehen die traditionellen rot-weißen Zwiebelzöpfe aus dem nordthüringischen Städtchen Heldrungen (Kyffhäuserkreis).

Zum ältesten Volksfest Thüringens schlagen rund 400 Händler und Aussteller ihre Stände in der Innenstadt auf, darunter etwa 50 Heldrunger Zwiebelbauern. Es werden auf mehreren Bühnen in der Innenstadt allerlei Musik und Show geboten - so auf dem Markt, dem Platz der Demokratie, dem Frauenplan, dem Herderplatz (Mittelaltermarkt), dem Theaterplatz, dem Goetheplatz und hinter dem "mon ami". Bildrechte: MDR/Alexander Reißland

Ein weiterer Bühnenstandort wird in diesem Jahr die Zwiebelalm sein, die (im Gegensatz zu den vergangenen Jahren) auf dem Parkplatz vom Hotel Elephant zu finden sein wird. Auf dem Rollplatz wird außerdem ein Riesenrad stehen. Der Jugendzwiebelmarkt "Paula Palooza" wird am Freitag und Samstag beim Jakobskirchhof sein. Hier treten verschiedene Jugendbands auf.