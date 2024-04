Bildrechte: MDR/Armin Kung

Lebendige Geschichte Gedenken an Befreiung des Konzentrationslagers Mittelbau-Dora

15. April 2024, 15:49 Uhr

Mit einer Gedenkveranstaltung ist bei Nordhausen am Montag an die Befreiung des Konzentrationslagers Mittelbau-Dora vor 79 Jahren erinnert worden. US-Truppen hatten das Lager am 11. April 1945 erreicht. Tausende Häftlinge starben noch während oder nach der Befreiung. Zwei Überlebende waren bei der Kranzniederlegung auf dem Vorplatz des ehemaligen Krematoriums dabei.