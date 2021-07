Im Rahmen einer Razzia in fünf Bundesländern gegen den Rockerclub "Bandidos" ist am Donnerstag auch ein Gebäude in Thüringen durchsucht worden. Nach MDR THÜRINGEN-Informationen handelt es sich um eine Privatwohnung im Eichsfeld. Bei dem Einsatz waren fast 1.800 Polizeibeamte im Einsatz. Bei den Durchsuchungen seien Waffen, Munition und "größere Mengen Bargeld" sichergestellt worden, teilte das Bundesinnenministerium in Berlin mit.