Die Stadtbibliothek "Rudolf Hagelstange" in Nordhausen ist als "Bibliothek des Jahres 2024" ausgezeichnet worden. Wie der Bibliotheksverband und die Telekomstiftung mitteilten, erhält Nordhausens Bibliothek damit ein Preisgeld von 20.000 Euro.

Die Stadtbibliothek werde für ihre herausragende Arbeit in den Bereichen Bildung, Demokratie und Zusammenhalt ausgezeichnet. Betont wurden die zahlreichen Bildungsangebote, sowie die Austausch- und Begegnungsformate vor Ort.

Juryvorsitzender und Präsident des Deutschen Bibliotheksverbandes Frank Mentrup sagte, vorbildlich sei die Vernetzung mit anderen gesellschaftlichen Akteuren wie Schulen, Theatern, Gedenkstätten, bürgerschaftlichen Vereinen sowie Initiativen der Nordhäuser Zivilgesellschaft. Nordhausen setzte sich damit bundesweit gegen 62 andere Bewerber durch. Die Verleihung der Auszeichnung findet am 24. Oktober, dem bundesweiten "Tag der Bibliotheken", in Nordhausen statt.

Neben Nordhausen wurde die Stadtbibliothek Alzenau in Bayern als Bibliothek des Jahres in kleinen Kommunen und Regionen ausgezeichnet. Dieser Preis ist mit 7.000 Euro dotiert. Die Stadtbibliothek mache den Schulen des Ortes ein vielfältiges und pädagogisch wertvolles Angebot, hieß es zur Begründung. Dazu bildeten sich die Mitarbeitenden systematisch fort, sowohl pädagogisch als auch in technischen Fragen.