Die Polizei sucht öffentlich mit der Hilfe von "Kripo live" nach Hinweisen, um die Person zu finden, die am 1. August im Eichsfeld eine Katze angeschossen und damit tödlich verletzt hat. Die Tat hat sich zwischen 15 und 18 Uhr in Leinefelde-Worbis im Ortsteil Breitenbach ereignet.

Polizei bittet um Hinweise Wer etwas bemerkt hat, das bei der Aufklärung hilfreich sein könnte, wird gebeten, sich an die Polizei Heilbad Heiligenstadt zu wenden. Telefonnummer: 03941 / 674 293 (es können Kosten für Anrufe ins Festnetz anfallen). Aber auch jede andere Dienststelle nimmt Infos entgegen.

Die getötete Katze war genauer ein Kater namens Paul, der als Freigänger bei einer Familie wohnte. "Wütend macht mich, wenn ich sehe, dass es Leute gibt, die auf Lebewesen schießen, die anderen Leuten was bedeuten", erklärt Vater Christian Kaufhold in "Kripo live". Als Baby hatten die Kaufholds den Kater zu sich geholt. Das ist jetzt 1,5 Jahre her.